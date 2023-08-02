Terekam CCTV, Emak-Emak Berbaju Macan Nekat Gasak Ponsel Milik Penjaga Toko di Pasar Pagi Asemka

JAKARTA - Emak-emak berbaju macan terekam CCTV menggasak hp milik penjaga toko pakaian di Pasar Pagi Asemka, Tamansari, Jakarta Barat.

Terlihat, emak-emak tersebut dengan santainya mengambil ponsel di atas meja lalu memasukkannya ke dalam tas dan pergi melarikan diri.

Penjaga toko, Siti mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin (31/7/2023) saat Ia dan temannya tengah menjaga toko. Kala itu, emak-emak tersebut berbelanja baju senilai Rp300 ribu.

"Pura-pura beli, dia belanja juga dengan harga 300 ribu lebih. Cuma saya juga ga tau kalo dia ada niatan untuk jahat, tapi semua barang ditanyain. Jadi mengecohkan kita," ujar Siti saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/8/2023).

Situ menambahkan, Ia justru baru mengetahui bahwa ponselnya digasak maling sepuluh menit berselang.