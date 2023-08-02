Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencarian Lebih dari 20 Jam, Remaja Tenggelam saat BAB di Kali Ciliwung Ditemukan Meninggal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |23:28 WIB
Pencarian Lebih dari 20 Jam, Remaja Tenggelam saat BAB di Kali Ciliwung Ditemukan Meninggal
A
A
A

JAKARTA - Pencarian petugas gabungan selama lebih dari 20 jam atas remaja tenggelam di Kali Ciliwung, Muhammad Rizki (12), telah usai. Rizki yang ditemukan dalam kondisi wafat, diketahui terpeleset saat buang air besar (BAB) di bantaran Kali yang berlokasi di Rawa Elok Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Selasa sore kemarin (1/8/2023).

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Gatot Sulaeman mengatakan Rizki berhasil ditemukan pada sekira pukul 13.00 WIB Rabu siang tadi. Ia mengatakan jenazah Rizki dievakuasi 350 meter dari titik lokasi tenggelam.

“Jenazah korban sudah ditemukan pada sekitar pukul 13.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Jasad ditemukan di 350 meter dari lokasi terpelesetnya korban," ujar Gatot ketika dihubungi awak media, Rabu (2/8/2023).

Proses evakuasi berlangsung singkat, dengan langsung dimasukkan ke dalam kantong mayat saat masih di atas permukaan air Kali. Gatot menuturkan, petugas pun langsung segera membawa jenazah Rizki dengan perahu karet.

"Selepas evakuasi, jenazah langsung dibawa petugas ke rumah duka guna dimandikan, dan dilanjut dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tidak jauh dari rumah duka," tutur Gatot.

Sebelumnya diketahui, Rizki diketahui tenggelam saat buang air besar (BAB) di bantaran Kali tersebut pada sekira pukul 16.00 WIB, namun terpeleset kemudian tercebur di titik kedalaman lima meter dari Kali Ciliwung tersebut.

Kepala sektor Damkar Kramat Jati, Muncul menjelaskan Rizki awalnya hendak belajar bersama dengan teman-temannya. Namun sebelum hendak pergi belajar, Rizki BAB terlebih dahulu di bantaran Kali tersebut.

"Pada saat hendak membersihkan selepas BAB, Rizki terpeleset kemudian tercebur ke Kali hingga hilang," ujar Muncul di lokasi.

Muncul mengungkapkan guna melakukan pencarian Rizki yang belum ditemukan hingga Rabu siang ini, petugas gabungan dikerahkan yang terdiri dari personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur, Damkar Gulkarmat Jakarta Timur dan Tim SAR. Ia mengatakan BPBD mengerahkan dua perahu dan tim Damkar menerjunkan satu perahu.

