Gempa M4,4 Guncang Bolmut Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 4,4 mengguncang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, provinsi Sulawesi Utara, Kamis (3/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00.47 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 1.49 Lintang Utara, dan 123.49 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (68 km TimurLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.4, 03-Aug-2023 00:47:22WIB, Lok:1.49LU, 123.49BT (68 km TimurLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)