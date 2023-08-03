Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri: Mohon Kepala Daerah Persiapkan Diri soal Dampak Elnino

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:31 WIB
Mendagri: Mohon Kepala Daerah Persiapkan Diri soal Dampak Elnino
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) karena di beberapa daerah masih ada yang angka inflasinya tinggi. Kemudian Pemda juga diminta mewaspadai terjadinya ancaman kekeringan yang dipicu oleh fenomena alam El Nino. Menurut Mendagri, fenomena tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) 2 minggu lalu untuk daerah-daerah agar betul-betul melihat data ini dan kemudian mempersiapkan diri,” ujar Mendagri dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Mendagri mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan sejumlah arahan yang dapat dipedomani oleh Pemda. Hal ini seperti mempersiapkan cadangan air, terutama di daerah yang memiliki waduk atau embung. Dalam konteks tersebut, Pemda dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu, jelas Mendagri, Presiden juga meminta pemerintah pusat agar menyiapkan cadangan air, baik untuk dikonsumsi masyarakat maupun untuk pertanian dan perkebunan. Upaya tersebut untuk mencegah terjadinya gagal panen yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

Mendagri menambahkan, pemerintah pusat akan melakukan operasi modifikasi cuaca dengan melakukan penyiraman garam untuk membentuk cloud seeding guna mendorong terjadinya hujan. Daerah, kata Mendagri, dapat melakukan upaya yang sama dengan melibatkan jajaran TNI.

“Mohon bantuan dari TNI kalau kita kira-kira sudah rawan betul, rawan kekeringan, (daerah dapat) kerja sama dengan TNI untuk melakukan sekali lagi cloud seeding, penggaraman,” terangnya.

