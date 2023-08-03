Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Pengiriman Bantuan ke Papua Tengah Masih Terkendala Cuaca Buruk

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:25 WIB
Menko PMK: Pengiriman Bantuan ke Papua Tengah Masih Terkendala Cuaca Buruk
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa bantuan yang rencananya akan dikirim langsung untuk bencana kekeringan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah masih terkendala oleh cuaca buruk.

Muhadjir juga menjelaskan bahwa Distrik Agandugume berada di perbukitan dengan ketinggian mencapai 914 mdpl, sehingga hal itu dapat membahayakan penerbangan.

“Kendalanya cuaca. Ada masalah kendala cuaca. Karena bandara Distrik Agandugume ini berada di atas ketinggian 3.000 kaki (914 mdpl). Karena pertimbangan cuaca, maka hari ini kita tunda dulu, besok pagi kita coba lagi,” jelas Muhadjir dalam keterangannya, dikutip Kamis (3/8/2023).

Menyinggung mengenai bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem, Muhadjir sedikit menjelaskan bahwa hal itu merupakan fenomena tahunan yang biasa terjadi mulai bulan Mei, Juni hingga Juli. Fenomena ini menurut Muhadjir ditandani dengan adanya hujan es disertai kabut es yang dapat menyebabkan tanaman dan umbi-umbian membusuk sehingga tidak layak konsumsi.

Di samping itu, udara kering juga membuat tanaman tidak dapat tumbuh sempurna. Berdasarkan data yang dihimpun, ada sebanyak 7.500 jiwa yang terdampak bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem, di mana fenomena yang terjadi sejak bulan Juni 2023 itu telah menyebabkan 6 orang meninggal dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Topik Artikel :
Topik Artikel :
Papua Tengah Kelaparan Menko PMK
