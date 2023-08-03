Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Usul Bangun Lumbung Pangan Antisipasi Dampak Kekeringan di Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:47 WIB
Menko PMK Usul Bangun Lumbung Pangan Antisipasi Dampak Kekeringan di Papua
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membangun lumbung pangan mengantisipasi dampak kekeringan di Papua Tengah.

Muhadjir mengatakan solusi jangka panjang dengan membangun lumbung pangan ini diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan pasokan makanan di Distrik Agandugume yang rencananya berada tak jauh dari bandara.

“Antara lain yang akan kami usulkan ke Bapak Presiden, kita akan membangun semacam lumbung pangan di Distrik Agandugume di dekat bandara. Sehingga kita bisa antisipasi sebelum bulan Mei kalau bisa sudah ada stok bahan makanan yang disuplai dari BNPB maupun Kementerian Sosial. Sehingga ketika terjadi bencana yang sifatnya periodik ini bisa otomatis bisa teratasi,” jelas Muhadjir dalam keterangannya, dikutip Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut, menyangkut penanganan kesehatan masyarakat terdampak. Muhadjir mengatakan bahwa pelayanan kesehatan sudah ada di sana. Muhadjir berharap dapat melihat langsung bagaimana pelayanannya, namun kembali lagi bahwa cuaca menjadi kendala utama.

“Di sana sudah ada puskesmas. Tetapi memang kita belum tahu. Kami sebenarnya juga ingin cek bagaimana pelayanan kesehatannya, namun masih terkendala cuaca,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Muhadjir dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyerahkan bantuan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat Papua Tengah dapat terlaksana dengan baik tanpa gangguan, terutama dalam faktor keamanan. Hal itu dilakukan dengan harapan agar kedepannya masyarakat Papua Tengah dapat terlepas dari bencana.

“Saya mohon kerjasama seluruh pihak. Karena ini betul-betul dalam rangka untuk menangani mereka yang sedang berkesusahan, mohon tidak ada gangguan sama sekali. Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di tiga distrik ini khususnya, agar terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan,” harapnya.

Menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, salah satu perwakilan warga mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga seluruh upaya yang dilakukan mendapatkan kelancaran dalam pendistribusian, baik dari sisi cuaca maupun faktor keamanan.

