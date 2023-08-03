Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Kaltara dan Kaltim, Ini Agenda Lengkapnya

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan pagi ini, Kamis (3/08/2023), bertolak ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara pada pukul 07.00 WIB/08.00 WITA.

Setelah menempuh penerbangan sekitar 2 jam 45 menit, Wapres dijadwalkan tiba di Kaltara pada pukul 10.45 WITA dan disambut oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang beserta Ibu Rachmawati Zainal dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Utara beserta pendamping masing-masing.

Usai beristirahat sejenak di ruang tunggu utama, Wapres direncanakan melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Sei Bajau, Pulau Sebatik, Nunukan, dengan menggunakan Helikopter VVIP Kepresidenan Super Puma selama 45 menit.

Adapun agenda kunjungan kerja Wapres di Pulau Sebatik ini adalah untuk menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Gedung Aztrada, Jl. Pantai, Pancang, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan, serta melakukan peletakan batu pertama pada Pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren As’adiyah Sebatik di Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Selepas melakukan rangkaian acara di Pulau Sebatik, Wapres dengan didampingi oleh Ibu Wury dan Gubernur Kaltara direncanakam kembali ke Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra di Tarakan untuk selanjutnya bertolak ke Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hari berikutnya, Jumat (4/8/2023), Wapres diagendakan menghadiri pengukuhan KDEKS Provinsi Kaltim di Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jl. Gajah Mada Nomor 2, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda.