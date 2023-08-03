MUI Keluarkan Fatwa Panji Gumilang Lakukan Penodaan Agama, Ini Pertimbangannya

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui mengeluarkan fatwa tentang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang yang telah ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama.

Sekretariat Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, menyebutkan ada 10 hal pertimbangan yang membuat pihaknya menilai Panji Gumilang menodai agama. Salah satunya menafsirkan Alquran tidak sesuai kaidah.

"Jelas, jelas (Panji Gumilang menodai agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Alquran tidak sesuai dengan kaidah," ujar Amirsyah di Jakarta dikutip Kamis (3/8/2023).

Akan tetapi, Amirsyah tidak membeberkan contoh kesalahan yang dilakukan oleh Panji. Namun, dia hanya menegaskan bahwa Alquran harus ditafsirkan sesuai kaidah dan aturan yang ada.

"Jadi enggak bisa secara serampangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Amirsyah menjelaskan bahwa Fatwa tersebut dibuat atas permintaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan menjadi dasar penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka.

"Sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus. Jadi enggak ada masalah, jadi kita minta umat tenang tidak terprovokasi," jelas dia.

Untuk diketahui, Penyidik Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.