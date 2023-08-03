Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Keluarkan Fatwa Panji Gumilang Lakukan Penodaan Agama, Ini Pertimbangannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:37 WIB
MUI Keluarkan Fatwa Panji Gumilang Lakukan Penodaan Agama, Ini Pertimbangannya
Panji Gumilang. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui mengeluarkan fatwa tentang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang yang telah ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama.

Sekretariat Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, menyebutkan ada 10 hal pertimbangan yang membuat pihaknya menilai Panji Gumilang menodai agama. Salah satunya menafsirkan Alquran tidak sesuai kaidah.

"Jelas, jelas (Panji Gumilang menodai agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Alquran tidak sesuai dengan kaidah," ujar Amirsyah di Jakarta dikutip Kamis (3/8/2023).

Akan tetapi, Amirsyah tidak membeberkan contoh kesalahan yang dilakukan oleh Panji. Namun, dia hanya menegaskan bahwa Alquran harus ditafsirkan sesuai kaidah dan aturan yang ada.

"Jadi enggak bisa secara serampangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Amirsyah menjelaskan bahwa Fatwa tersebut dibuat atas permintaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan menjadi dasar penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka.

 BACA JUGA:

"Sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus. Jadi enggak ada masalah, jadi kita minta umat tenang tidak terprovokasi," jelas dia. 

Untuk diketahui, Penyidik Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030011/pendeta-gilbert-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-penistaan-agama-qaDp3OaYl4.jpg
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement