Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nasihat Mbah Maimoen: Dalam Perbedaan Ada Titik-Titik Kebersamaan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:15 WIB
Nasihat Mbah Maimoen: Dalam Perbedaan Ada Titik-Titik Kebersamaan
KH Maimoen Zubair. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KH Maimoen Zubair, ulama kharismatik asal Jawa Tengah itu sudah hampir 4 tahun wafat tepatnya pada Selasa 7 Agustus 2019. Banyak sumbangsih pemikiran dan nasihat-nasihatnya yang penting untuk diteladani.

Seperti pada 2026 dalam edisi Majalah Nahdlatul Ulama AULA, dilansir dari NU Online, Mbah Maimoen mengatakan, jika hanya Islam, tidak akan mampu mempersatukan perbedaan di Indonesia. Nasional harus disinergikan dengan keislaman sehingga beda tapi sama, sama tapi beda.

 BACA JUGA:

Mbah Maimoen menegaskan bahwa dalam perbedaan ada titik-titik kebersamaan. Semua agama mengajarkan kebaikan, sebab agama ada empat titik persamaan.

“Pertama menjaga jiwa. Jiwa itu ruh yang menjadi kehidupan. Semua agama melarang menzalimi orang lain, apalagi membunuh,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Kedua adalah akal. Semua agama menjunjung akal. Sebab manusia dimuliakan oleh Allah SWT karena mempunyai akal. Tidak ada agama tanpa pendidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/337/3015374/kisah-hidup-sederhana-letjen-yogie-s-memet-rajin-ke-masjid-dan-larang-istri-pakai-mobil-dinas-ahkB9FrXMu.jpeg
Kisah Hidup Sederhana Letjen Yogie S Memet, Rajin ke Masjid dan Larang Istri Pakai Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013493/ikaluin-award-serahkan-lifetime-achievement-kepada-cak-nur-dph1LYBKZ9.jpeg
IKALUIN Award Serahkan Lifetime Achievement kepada Cak Nur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/337/3012447/sosok-jenderal-tni-paling-akhir-tinggalkan-timor-timur-kemasi-bendera-merah-putih-RBRHRpoUp3.jpeg
Sosok Jenderal TNI Paling Akhir Tinggalkan Timor Timur, Kemasi Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3010816/ternyata-lb-moerdani-pernah-menimba-ilmu-pendidikan-intelijen-di-pangkalan-us-navy-bnqc8wQLfx.jpg
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009065/sosok-unsmiling-general-yang-melegenda-kiprahnya-di-bidang-intelijen-bukan-kaleng-kaleng-qSt7EtZLos.jpeg
Sosok Unsmiling General yang Melegenda, Kiprahnya di Bidang Intelijen Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2939936/kisah-sulaiman-al-rajhi-milarder-dermawan-arab-saudi-yang-sumbangkan-dua-pertiga-hartanya-untuk-amal-1UOC4TGU3Z.jpg
Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement