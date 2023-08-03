Nasihat Mbah Maimoen: Dalam Perbedaan Ada Titik-Titik Kebersamaan

KH Maimoen Zubair, ulama kharismatik asal Jawa Tengah itu sudah hampir 4 tahun wafat tepatnya pada Selasa 7 Agustus 2019. Banyak sumbangsih pemikiran dan nasihat-nasihatnya yang penting untuk diteladani.

Seperti pada 2026 dalam edisi Majalah Nahdlatul Ulama AULA, dilansir dari NU Online, Mbah Maimoen mengatakan, jika hanya Islam, tidak akan mampu mempersatukan perbedaan di Indonesia. Nasional harus disinergikan dengan keislaman sehingga beda tapi sama, sama tapi beda.

Mbah Maimoen menegaskan bahwa dalam perbedaan ada titik-titik kebersamaan. Semua agama mengajarkan kebaikan, sebab agama ada empat titik persamaan.

“Pertama menjaga jiwa. Jiwa itu ruh yang menjadi kehidupan. Semua agama melarang menzalimi orang lain, apalagi membunuh,” ujarnya.

Kedua adalah akal. Semua agama menjunjung akal. Sebab manusia dimuliakan oleh Allah SWT karena mempunyai akal. Tidak ada agama tanpa pendidikan.