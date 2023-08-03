Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Beserta Sejarahnya

JAKARTA- Isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia beserta sejarahnya menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan memasuki bulan Agustus banyak mencari mengenai sejarah Indonesia termasuk dalam merebut kemerdekaannya serta menyusun proklamsi.

Berikut pembahasan isi teks proklamsi kemerdekaan Indonesia beserta sejarahnya:

-Isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia

Proklamasi negara Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Ir Soekarno, yang mana menjadi presiden nomor satu di Indonesia.

Proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan pun tidaklah mudah dan memerlukan wajtu yang panjang

Tahu kah anda, rupanya teks proklamasi memiliki dua versi. Berikut isi naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia autentik dan yang asli.