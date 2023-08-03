Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek dari Depok Hingga Dukuh Atas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:26 WIB
Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek dari Depok Hingga Dukuh Atas
Presiden Jokowi jajal LRT Jabodebek dari Depok (Foto: Raka Novianto/Okezone)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri dan gubernur menjajal sekaligus meninjau LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Harjamukti Depok hingga Dukuh Atas, Kamis (3/8/2023).

Dari pantauan di lokasi, Jokowi tiba di Stasiun Harjamukti sekitar pukul 08.18 WIB. Tampak mendampingi Jokowi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

 BACA JUGA:

Jokowi pun langsung menjajal LRT Jabodebek tersebut. Perjalanan LRT itu dari Stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan berakhir di Dukuh Atas.

Telusuri berita news lainnya
