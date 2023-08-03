Guntur Romli Optimistis PSI Konsisten Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memang belum memutuskan secara resmi akan mendukung siapa dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, salah satu politikus PSI Mohamad Guntur Romli optimistis partainya akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Hal tersebut ia sampaikan terkait dinamika perpolitikan nasional yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

BACA JUGA:

"Sampai dengan hari ini saya masih meyakini PSI konsisten dengan hasil Rembuk Rakyat yang sudah diumumkan 3 Oktober 2022 lalu yang memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024," ujar Guntur Romli, Rabu (2/8/2023) kepada awak media.

Lebih lanjut Guntur Romli menyebutkan dirinya juga masih terus aktif berjuang melakukan gerakan-gerakan di basis akar rumput untuk menggalang dukungan untuk Ganjar Pranowo.

"Buktinya saya hingga sekarang masih tetap aktif berjuang menjadi Ketua Umum Ganjarian Spartan salah satu organ pemenangan lintas partai yang dengan gigih memenangkan Ganjar untuk Presiden 2024," ia menambahkan.

BACA JUGA:

Guntur Romli mengaku tidak ada larangan dari pimpinan DPP PSI terkait kegiatannya dalam relawan Ganjar Pranowo.

"Tidak ada hambatan, tentangan maupun perintah dari partai PSI untuk menghentikan ini semua," tegasnya.