HOME NEWS NASIONAL

Diduga Mabuk, Wanita Berpakaian Seksi Tergeletak di Trotoar Tambora

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:39 WIB
Diduga Mabuk, Wanita Berpakaian Seksi Tergeletak di Trotoar Tambora
Seorang wanita berpakaian seksi tertidur di trotoar Jln Tambora (Foto: ist)
JAKARTA - Warga Tambora, Jakarta Barat dikejutakan dengan sosok wanita tergeletak di trotoar Jalan Kawasan Perniagaan Raya, Kamis (3/8/2023) pagi. Wanita yang hanya mengenakan pakaian seksi tersebut tampak tengah tertidur di badan jalan.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, wanita tersebut ditemukan oleh warga sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar dan diduga mabuk berat.

Kendati demikian, kata Putra, wanita yang tertidur menggunakan pakaian minim tersebut saat ini sudah dievakuasi Polsek Tambora ke Puskesmas untuk diperiksa kondisinya lebih lanjut..

"Wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak diketahui asal-usulnya. Unit Patroli Polsek Tambora menutupi wanita tersebut dengan sarung sebelum dievakuasi" ujar Kompol Putra dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Sementara itu salah satu saksi sekaligus pegawai Hotel Surabaya, Lumanto mengatakan, wanita tersebut datang bersama dua temannya ke hotel pada pukul 05.00 WIB.

Mulanya, kata Lumanto, ketiga orang tersebut hendak memesan hotel untuk menginap. Namun, tak lama berselang, mereka malah terlibat cekcok hingga berujung pertengkaran.

"Ketiganya adu mulut di luar hotel. Kemudian, yang satu wanita ditinggal tidur di trotoar," katanya.

