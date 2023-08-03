Hadiri Gelar Batik Nusantara, Ketua DPR: Bumikan Batik Jadi Ciri Khas Indonesia

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memastikan parlemen akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap program-program yang berkaitan dengan promosi batik. Hal ini dikatakannya saat menghadiri Gelar Batik Nusantara (GBN) 2023.

Puan menuturkan, pameran batik nusantara ini akan menjadi momentum kebangkitan industri batik di tanah air. Terobosan menghadirkan batik sebagai ornamen hiasan interior rumah juga akan semakin memajukan industri batik khususnya bagi pelaku UMKM.

"Upaya memajukan batik nusantara perlu melibatkan para pelaku industri, seniman, dan desainer dalam pengembangan dan inovasi. Penguasaan teknologi dan pemasaran modern akan membuka peluang baru bagi pasar internasional, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat," kata Puan dikutip Kamis (3/8/2023).

Puan memastikan DPR akan selalu mendukung upaya promosi batik nusantara. Terlebih, UNESCO sendiri telah menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan Karya Agung Budaya Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia.

"DPR pun terus memberi dukungan pada setiap program-program promosi batik, agar warisan budaya kita ini bisa terus berlanjut dan semakin dikenal di mancanegara," ujarnya