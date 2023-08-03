Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Gelar Batik Nusantara, Ketua DPR: Bumikan Batik Jadi Ciri Khas Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:46 WIB
Hadiri Gelar Batik Nusantara, Ketua DPR: Bumikan Batik Jadi Ciri Khas Indonesia
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memastikan parlemen akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap program-program yang berkaitan dengan promosi batik. Hal ini dikatakannya saat menghadiri Gelar Batik Nusantara (GBN) 2023.

Puan menuturkan, pameran batik nusantara ini akan menjadi momentum kebangkitan industri batik di tanah air. Terobosan menghadirkan batik sebagai ornamen hiasan interior rumah juga akan semakin memajukan industri batik khususnya bagi pelaku UMKM.

"Upaya memajukan batik nusantara perlu melibatkan para pelaku industri, seniman, dan desainer dalam pengembangan dan inovasi. Penguasaan teknologi dan pemasaran modern akan membuka peluang baru bagi pasar internasional, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat," kata Puan dikutip Kamis (3/8/2023).

Puan memastikan DPR akan selalu mendukung upaya promosi batik nusantara. Terlebih, UNESCO sendiri telah menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan Karya Agung Budaya Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia.

"DPR pun terus memberi dukungan pada setiap program-program promosi batik, agar warisan budaya kita ini bisa terus berlanjut dan semakin dikenal di mancanegara," ujarnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement