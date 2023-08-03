Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunakan Heli Super Puma, Wapres Kunjungi Perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:54 WIB
Gunakan Heli Super Puma, Wapres Kunjungi Perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengunjungi perbatasan Republik Indonesia - Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (3/8/2023).

Wapres bertolak menggunakan Helikopter VVIP Kepresidenan Super Puma selama 45 menit.

Adapun agenda kunjungan kerja Wapres di Pulau Sebatik ini adalah untuk menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Gedung Aztrada, Jl. Pantai, Pancang, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Selain itu, Wapres akan melakukan peletakan batu pertama pada Pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren As’adiyah Sebatik di Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Rusun yang akan dibangun di Ponpes As'adiyah ini setinggi tiga lantai tersebut dibangun guna mendukung kegiatan pembinaan santri dan memberikan hunian yang layak bagi santri yang ada di perbatasan republik indonesia ini.

