HOME NEWS NASIONAL

Daftar Tokoh yang Menjadi Anggota Warga Kehormatan Marinir TNI AL

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:07 WIB
Daftar Tokoh yang Menjadi Anggota Warga Kehormatan Marinir TNI AL
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Daftar tokoh yang menjadi anggota warga kehormatan Marinir TNI AL menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi mengenai prestasi yang pernah didapatkan oleh TNI AL.

Lantas, siapa saja yang masuk daftar tokoh yang menjadi anggota Warga Kehormatan Marinir TNI AL? Simak informasinya berikut ini.

1. Jenderal Besar A.H. Nasution

Orang pertama yang mendapatkan gelar Warga Kehormatan Marinir TNI AL adalah Jenderal Besar A.H. Nasution. Dilansir dari laman tni.mil.id, jenderal bintang lima tersebut diangkat sebagai Warga Kehormatan Marinir TNI AL pada 21 Desember 1959 di Perairan Teluk Jakarta dengan kapal selam RI Nanggala.

Halaman:
1 2 3
      
