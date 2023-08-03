Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

19 Negara yang Merayakan Hari Kemerdekaan di Bulan Agustus Selain Indonesia

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:08 WIB
19 Negara yang Merayakan Hari Kemerdekaan di Bulan Agustus Selain Indonesia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA- Terdapat sembilan belas negara yang merayakan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus selain Indonesia menarik untuk dikulik. Hal ini membuktikan bahwa bulan Agustus memiliki makna khusus bagi banyak negara di dunia.

Seperti diketahui, makna kemerdekaan adalah kebebasan dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, peradilan, militer, budaya. Apalagi, sebuah bangsa yang mempertaruhkan kematian untuk kemerdekaannya, menghibur dengan melakukan setiap pengorbanan dalam merebut kemerdekaannya.

Begitupun beberapa negara yang juga merayakan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus ini. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan, setiap negara memiliki perayaan unik yang mencerminkan budaya dan sejarah mereka.

Halaman:
1 2 3
      
