HOME NEWS NASIONAL

Jajal LRT Jabodebek Sampai Stasiun Dukuh Atas, Jokowi: Nyaman, Kalau ada Kekurangan Wajar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:28 WIB
Jajal LRT Jabodebek Sampai Stasiun Dukuh Atas, Jokowi: Nyaman, Kalau ada Kekurangan Wajar
Presiden Jokowi jajal LRT Jabodebek dari Depok (Foto: Raka Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti Depok sampai Stasiun Dukuh Atas pada Kamis (3/8/2023) pagi.

Didampingi beberapa menteri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jokowi mengaku nyaman saat menjajal LRT Jabodebek tersebut.

 BACA JUGA:

"Ya pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti di Cibubur kemudian Cawang kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Selain menjajal LRT, Jokowi juga meninjau sejumlah kesiapan sistem keamanan hingga keselamatan. Presiden Jokowi berharap LRT tersebut dapat dioperasikan segera setelah semuanya siap.

"Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan. Tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan," kata Jokowi.

 BACA JUGA:

Nantinya setelah dioperasikan, kata Jokowi, LRT diharapakan juga dapat mengurangi kemacetan khususnya yang ada di DKI Jakarta.

"Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta," tambah Jokowi.

Halaman:
1 2
      
