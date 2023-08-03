BNN: Narkoba Fentanil Masuk ke Indonesia Melalui Penyalahgunaan Farmasi

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan bahwa narkoba fentanil masuk ke Indonesia melalui penyalahgunaan dari industri farmasi.

BNN memastikan bahwa narkoba yang menelan banyak korban di Amerika Serikat itu sudah terdeteksi masuk ke Indonesia.

"Yang kita antisipasi sekarang sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu fentanil. Sudah ada direhab di BNN," ujarnya, Kamis (3/8/2023).

Komjen Petrus menerangkan bahwa narkoba fentanil yang ditemukan di Indonesia tidak sama seperti yang ada di Amerika Serikat.

Menurut dia, methamphetamin dari jenis narkoba fentanil itu dibuat di Myanmar dan masuk ke Indonesia melalui penyalahgunaan lewat industri farmasi.

"Methamphetamin yang di Myamar. Ini masih penyalahgunaan yang dibawa keluar melalui Farmasi dan kita mulai monitor dan ini kita jaga," tandasnya.