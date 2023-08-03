MUI Segera Tentukan Ketua Umum Baru, Nama Anwar Iskandar Mencuat

MUI dikabarkan akan segera memutuskan ketum yang baru (Foto: MUI)

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal memutuskan nama ketua umum definitif yang baru sebagai pengganti Miftachul Akhyar dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi.

“Insha Allah ketua umum secara definitif akan diputuskan di dalam rapat paripurna MUI,” kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/8/2023)

Lebih lanjut Zainut menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan telah melaporkan soal proses pergantian Ketua Umum MUI dalam Rapat Dewan Pertimbangan MUI.

Ia mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan akan menggelar rapat paripurna bersama Dewan Pertimbangan MUI untuk mengesahkan ketum yang baru. Akan tetapi, ia tak merinci terkait kapan akan digelar pengesahan tersebut.

“Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” Zainut menambahkan.