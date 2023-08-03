Proyek LRT Masih Ada Kekurangan, Jokowi: Kalau Ada yang Dikoreksi Saya Kira Wajar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa proyek LRT hingga MRT baru pertama kali dikerjakan oleh Indonesia. Ia pun mengakui masih banyak kekurangan.

"Tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT Ini baru pertama kali di Indonesia, LRT Itu juga baru pertama kali di Indonesia, kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi ya saya kira wajar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Kepala Negara berharap masyarakat tidak berespektasi LRT ataupun MRT dapat langsung dioperasikan secara sempurna. Dirinya ingin tidak perlu ada lagi perbaikan sistem dan teknis pada LRT ataupun MRT untuk menjadi syarat bisa dioperasikan.

"Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Nggak. Pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan perbaikan teknis dan lain-lainnya," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku nyaman saat menjajal LRT dari Harjamukti Depok hingga Stasiun Dukuh Atas pada pagi hari ini Kamis 3 Agustus 2023.

"Ya pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti di Cibubur kemudian Cawang kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023).