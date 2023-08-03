Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Proyek LRT Masih Ada Kekurangan, Jokowi: Kalau Ada yang Dikoreksi Saya Kira Wajar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:09 WIB
Proyek LRT Masih Ada Kekurangan, Jokowi: Kalau Ada yang Dikoreksi Saya Kira Wajar
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa proyek LRT hingga MRT baru pertama kali dikerjakan oleh Indonesia. Ia pun mengakui masih banyak kekurangan.

"Tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT Ini baru pertama kali di Indonesia, LRT Itu juga baru pertama kali di Indonesia, kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi ya saya kira wajar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Kepala Negara berharap masyarakat tidak berespektasi LRT ataupun MRT dapat langsung dioperasikan secara sempurna. Dirinya ingin tidak perlu ada lagi perbaikan sistem dan teknis pada LRT ataupun MRT untuk menjadi syarat bisa dioperasikan.

"Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Nggak. Pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan perbaikan teknis dan lain-lainnya," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku nyaman saat menjajal LRT dari Harjamukti Depok hingga Stasiun Dukuh Atas pada pagi hari ini Kamis 3 Agustus 2023.

"Ya pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti di Cibubur kemudian Cawang kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement