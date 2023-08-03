Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Bendera Merah Putih yang Ternyata Sudah Dikibarkan Zaman Kerajaan Majapahit

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:08 WIB
Sejarah Bendera Merah Putih yang Ternyata Sudah Dikibarkan Zaman Kerajaan Majapahit
Bendera dengan warna merah dan putih sudah berkibar sejak Kerajaan Majapahit (Foto: ist)
BERIKUT Sejarah Bendera Merah Putih yang ternyata sudah dikibarkan bahkan sejak Zaman Kerajaan Majapahit. Bendera Merah Putih telah lama menjadi salah satu simbol kebanggaan Rakyat Indonesia.

Namun jika dikulik sejarahnya, bendera dengan warna merah dan putih sudah berkibar sejak era kerajaan. Kerajaan pertama yang menggunakannya ialah Majapahit.

 BACA JUGA:

Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran mereka pada abad ke-13. Tidak hanya Majapahit, Kerajaan Kediri juga menggunakan warna bendera dengan dasar merah putih sebagai panji kerajaan.

Pada Perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro juga menggunakan panji-panji berwarna merah dan putih dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda kala itu.

Kemudian, pada 1928 di Pulau Jawa, bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dari pelajar dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajahan Belanda.

Dikutip dari penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon, warna merah dan putih sebetulnya sudah dikenal sejak zaman pra-sejarah, 6.000 tahun silam. Pada zaman ini, masih dipercaya kepercayaan animisme dan dinamisme dengan adanya penghormatan kepada Sang Matahari yang dilambangkan warna merah dan Sang Rembulan yang dilambangkan warna putih.

 BACA JUGA:

Kemudian, pada kerajaan di Indonesia, warna merah dan putih dikenal sebagai lambang kemuliaan, seperti kembang tunjung-teratai Merah-Putih, keraton Merah-Putih, garuda Merah-Putih, aksara Merah-Putih di beberapa candi, hingga lukisan pahat Hanuman Api di Candi Prambanan dan Candi Panataran.

Halaman:
1 2
      
