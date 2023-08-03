Polri Siapkan Pengamanan Antisipasi Gangguan Pemilu 2024

JAKARTA - Polri menyatakan siap untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Polri siap mengamankan Pemilu dan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024 agar dapat terselenggara dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Terkait hal itu, kata Ramadhan, Polri juga akan menggelar operasi Mantap Brata untuk mengawal pelaksanaan Pemilu dengan membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif.

Ramadhan juga memastikan, Polri telah menyiapkan pengamanan dan antisipasi terkait dengan potensi terjadinya gangguan dalam pesta demokrasi tersebut.