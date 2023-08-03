Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Bertemu Megawati di Jakarta, Bahas Pemenangan Ganjar Pranowo

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:10 WIB
Gibran Bertemu Megawati di Jakarta, Bahas Pemenangan Ganjar Pranowo
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: R August)
A
A
A

SOLO - Gibran Rakabuming Raka cuti dari tugasnya sebagai Wali Kota Solo, Rabu 2 Juli 2023 kemarin. Gibran diketahui bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah kader PDIP. 

Gibran saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Kamis (3/8/2023) mengungkapkan bahwa pertemuan yang hanya terselenggara satu hari itu membahas soal pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Seluruh kader bergerak memenangkan Ganjar baik di dalam dan di luar daerah masing-masing. 

"Pemenangan Capres. Iya memang satu hari. Yang di dalam kota dan luar kota tok (langkah pemenangan)," katanya. 

Disampaikan Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bahwa dirinya mendapat sejumlah arahan dari Megawati. Sayangnya arahan tersebut dilarang untuk dibicarakan secara terbuka. 

"Saya tidak bisa membicarakan itu secara detail (penunjukkan jurkam). Ya tidak bisa saya jelaskan di sini, rahasia," beber dia.

Terkait jurkam, Gibran menegaskan bahwa belum ada penunjukan kepada dirinya. Namun menurutnya, jurkam PDIP nantinya akan diisi oleh kader-kader senior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement