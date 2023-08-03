Gibran Bertemu Megawati di Jakarta, Bahas Pemenangan Ganjar Pranowo

SOLO - Gibran Rakabuming Raka cuti dari tugasnya sebagai Wali Kota Solo, Rabu 2 Juli 2023 kemarin. Gibran diketahui bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah kader PDIP.

Gibran saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Kamis (3/8/2023) mengungkapkan bahwa pertemuan yang hanya terselenggara satu hari itu membahas soal pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Seluruh kader bergerak memenangkan Ganjar baik di dalam dan di luar daerah masing-masing.

"Pemenangan Capres. Iya memang satu hari. Yang di dalam kota dan luar kota tok (langkah pemenangan)," katanya.

Disampaikan Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bahwa dirinya mendapat sejumlah arahan dari Megawati. Sayangnya arahan tersebut dilarang untuk dibicarakan secara terbuka.

"Saya tidak bisa membicarakan itu secara detail (penunjukkan jurkam). Ya tidak bisa saya jelaskan di sini, rahasia," beber dia.

Terkait jurkam, Gibran menegaskan bahwa belum ada penunjukan kepada dirinya. Namun menurutnya, jurkam PDIP nantinya akan diisi oleh kader-kader senior.