Kemacetan Nyaris 40 Persen, Kang Emil Ratas dengan Jokowi Bahas Tranportasi Cekungan Bandung

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil tengah menyiapkan solusi untuk warga Bandung Raya agar dapat mengurangi kemacetan. Salah satunya transportasi pada kawasan Cekungan Bandung.

Hal tersebut disampaikan Ridwan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana pengembangan transportasi terpadu kawasan cekungan Bandung di Istana Negara.

"Alhamdulillah tadi rapat pembahasan rencana tranportasi massal di cekungan Bandung Raya telah mendapatkan respon positif. Bandung Raya ini perhari ini kemacetannya 40%. Kalau kita tidak melakukan apa-apa 2037 seluruh kota akan macet total jadi buka pintu sudah macet," kata Ridwan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/3/2023).

Kang Emil pun menyiapkan lima solusi atasi kemacetan tersebut. Salah satunya dengan mempersiapkan badan pengelola cekungan Bandung.

"Jadi lima kota yang selama ini ingin punya egosektoral sekarang bisa dikendalikan dikoordinasikan oleh badan pengelola cekungan Bandung Barat yang lahir oleh Perpres dari Pak Jokowi di tahun 2018," kata Ridwan.