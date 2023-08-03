Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Saksi, Pacar Shane Lukas Sempat Marah karena Pilih Main Bareng Mario Dandy

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:32 WIB
Jadi Saksi, Pacar Shane Lukas Sempat Marah karena Pilih Main Bareng Mario Dandy
Pacar Shane Lukas bersaksi di Pengadilan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Melianti Agustina bersaksi di sidang Shane Lukas dalam kasus penganiayaan David Ozora di PN Jaksel, Kamis (3/8/2023).

Dalam keterangannya, dirinya mengaku pada saat penganiayaan David terjadi tengah marah dengan Shane lantaran Shane lebih memilih bermain dengan Mario Dandy.

"Saudara saksi tadi mengenal Shane, apa hubungan saksi dengan Shane?" tanya pengacara Shane, Meli di persidangan, Kamis (3/8/2023).

"Iya benar (kenal). Sekarang pacaran," ujar Meli.

Meli sudah mengenal Shane sejak masih duduk di bangku SD. Hanya saja, slanjutnya, baru berpacaran dengan Shane selama 2 tahun terakhir hingga kini.

Adapun pada saat terjadinya penganiayaan David Ozora, tepatnya tanggal 20 Feburari 2023 lalu, dirinya tengah berada di rumahnya.

Pada sore harinya, kata dia, Shane menghubungi dia, di mana saat itu dirinya marah dengan Shane lantaran Shane lebih memilih bermain dengan temannya. Padahal, dia dan Shane baru saja berbaikan setelah sempat bertengkar antarpasangan kekasih.

"Saya berantem sama Shane karena Shane pergi main. Di situ harusnya Shane ke saya karena saya habis berantem, terus baru baikan, harusnya kan dia ke saya, tapi malah pergi sama temennya, makanya saya di situ marah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement