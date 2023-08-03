Jadi Saksi, Pacar Shane Lukas Sempat Marah karena Pilih Main Bareng Mario Dandy

JAKARTA - Melianti Agustina bersaksi di sidang Shane Lukas dalam kasus penganiayaan David Ozora di PN Jaksel, Kamis (3/8/2023).

Dalam keterangannya, dirinya mengaku pada saat penganiayaan David terjadi tengah marah dengan Shane lantaran Shane lebih memilih bermain dengan Mario Dandy.

"Saudara saksi tadi mengenal Shane, apa hubungan saksi dengan Shane?" tanya pengacara Shane, Meli di persidangan, Kamis (3/8/2023).

"Iya benar (kenal). Sekarang pacaran," ujar Meli.

Meli sudah mengenal Shane sejak masih duduk di bangku SD. Hanya saja, slanjutnya, baru berpacaran dengan Shane selama 2 tahun terakhir hingga kini.

Adapun pada saat terjadinya penganiayaan David Ozora, tepatnya tanggal 20 Feburari 2023 lalu, dirinya tengah berada di rumahnya.

Pada sore harinya, kata dia, Shane menghubungi dia, di mana saat itu dirinya marah dengan Shane lantaran Shane lebih memilih bermain dengan temannya. Padahal, dia dan Shane baru saja berbaikan setelah sempat bertengkar antarpasangan kekasih.

"Saya berantem sama Shane karena Shane pergi main. Di situ harusnya Shane ke saya karena saya habis berantem, terus baru baikan, harusnya kan dia ke saya, tapi malah pergi sama temennya, makanya saya di situ marah," tuturnya.