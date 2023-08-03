Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Rapat Pleno KKIP, Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Rekomendasi dan Evaluasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:06 WIB
Pimpin Rapat Pleno KKIP, Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Rekomendasi dan Evaluasi
Menhan Prabowo Subianto (Foto: Kemhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2023 di ruang Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Turut hadir Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

"Saya berterima kasih atas kehadiran pada Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) kali ini,” ucap Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo menekankan agar KKIP senantiasa mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan. Sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan bahwa paradigma belanja pertahanan harus menjadi suatu investasi sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.

“Dalam UUD 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional,” ungkap Menhan.

Menhan Prabowo juga menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista.

“Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement