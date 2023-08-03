Di Pulau Sebatik, Wapres: Pelaku Usaha Syariah Manfaatkan Kerja Sama dengan Malaysia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar ekonomi syariah terus dikembangkan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Wapres meminta agar tak kalah dengan negara tetangga Malaysia, yang sudah menerapkan ekonomi syariah secara baik.

“Pelaku usaha syariah harus jeli memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Terlebih, ekonomi dan keuangan syariah juga sudah diterapkan secara baik di Malaysia,” ungkap Wapres pada Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Kamis (3/8/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan pengukuhan KDEKS merupakan acara istimewa, karena diselenggarakan di Pulau Sebatik yang merupakan Pulau terdepan dan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dijuluki Satu Pulau Dua Tuan.

“Keistimewaan yang lain, karena Sebatik juga telah ditetapkan sebagai Pulau Santri. Ini tentu tidak terlepas dari tradisi keagamaan yang mengakar kuat di masyarakat. Kemudian, pendeklarasian Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai Pulau Sadar Zakat,” katanya.