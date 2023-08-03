Sultan Hamengku Buwono IX Gembira Bercampur Lega saat Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan

JAKARTA – Kegembiraan terlihat hampir di seluruh penjuru daerah Indonesia saat Proklamasi kemerdekaan dibacakan. Kegembiraan dari seluruh warga di setiap wilayah yang ada di Indonesia pun meluap ketika mendengar Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Tak terkecuali Sultan Hamengku Buwono IX. Menurut buku ‘Tahta Untuk Rakyat : Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX’, dia mengaku sudah menunggu momen itu datang.

Sultan mengaku gembira bercampur lega saat ia mendengar tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ramalan Jayabaya yang ia percayai pun terbukti benar yakni Jepang tidak akan lama ada di Indonesia.