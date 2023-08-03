Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Ungkap Pemerintah Sepakat Membina Yayasan Ponpes Al Zaytun

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:05 WIB
Ridwan Kamil Ungkap Pemerintah Sepakat Membina Yayasan Ponpes Al Zaytun
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (foto: dok Pemprov Jabar)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkap bahwa pemerintah telah sepakat untuk melakukan pembinaan kepada yayasan yang menaungi pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun.

Ridwan menegaskan, pemerintah tidak akan membubarkan ponpes tersebut, meskipun pimpinannya yakni Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaaan agama.

"Yayasan juga sama, karena yayasannya yang melakukan keputusan hukum terhadap hal itu sedang dikaji karena legal formalnya tidak bisa semerta-merta diambil alih terus dilakukan keputusan-keputusan yang tidak ada dasar hukumnya," kata Ridwan Kamil setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam di Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).

"Jadi yayasan itu sedang di teliti, follow up, kajian hukumnya seperti apa," sambungnya.

Pembinaan tersebut, kata Ridwan Kamil, merupakan langkah untuk memastikan bahwa semua santri dan murid tetap mendapatkan hak untuk belajar. Sekaligus untuk memastikan bahwa kurikulum yayasan sesuai dengan Pancasila dan NKRI.

"Jadi istilahnya bukan diambil alih, tapi akan dibina, didampingi, untuk memastikan bahwa proses kurikulum, pola pikir, mindset, semua adalah pancasila, NKRI, seperti yg menjadi kewajiban kita," katanya.

"Jadi sifatnya tidak akan dibubarkan, karena ada 5000an siswa yang sedang bersekolah dan itu anak-anak bangsa yang punya hak mendapatkan pelayanan akses pendidikan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement