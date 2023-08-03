Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Terduga Teroris Bom Polsek Astana Anyar Ditangkap di Boyolali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:11 WIB
2 Terduga Teroris Bom Polsek Astana Anyar Ditangkap di Boyolali
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua tersangka kasus tindak pidana terorisme di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng).

"Penangkapan teroris di Jawa Tengah. Pada hari Selasa 1 Agustus 2023, Densus 88 telah melakukan penangkapan terduga teroris di wilayah Boyolali, Jawa Tengah," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Kedua tersangka teroris itu berinisial S dan T. Mereka diduga terlibat kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat.

"Terkait dengan peristiwa TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Polrestabes Bandung Jawa Barat," ujar Ramadhan.

Diketahui, Polri memastikan bahwa ledakan yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 7 Desember 2022, merupakan bom bunuh diri. Terduga pelaku bom bunuh diri tewas dalam aksi tersebut.

Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, merupakan Agus Sujatno alias Agus Muslim.

Dalam peristiwa itu, sebanyak 11 orang menjadi korban. Bahkan, satu polisi, anggota Polsek Astana Anyar Aipda Sofyan meninggal dunia dalam perawatan di RS Immanuel Bandung.

(Arief Setyadi )

      
