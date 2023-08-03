Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditangkap Densus 88, Peran 2 Terduga Teroris Boyolali Siapkan Bom di Polsek Astana Anyar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:19 WIB
Ditangkap Densus 88, Peran 2 Terduga Teroris Boyolali Siapkan Bom di Polsek Astana Anyar
Densus 88 (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap peran dua tersangka teroris inisial S dan T yang ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, S dan T berperan sebagai pihak yang menyiapkan bom terkait peristiwa ledakan di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat.

"Saudara S dan Saudara T diduga terlibat dalam menyiapkan bom bunuh diri yang digunakan tersangka AM di TKP," kata Ramadhan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Densus 88 Antiteror Polri menangkap dua tersangka kasus tindak pidana terorisme di Boyolali. "Penangkapan teroris di jawa tengah. Pada hari Selasa 1 Agustus 2023, Densus 88 telah melakukan penangkapan terduga teroris di wilayah Boyolali, Jawa Tengah," ujar Ramadhan.

Diketahui, Polri memastikan ledakan yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 7 Desember 2022, merupakan bom bunuh diri. Terduga pelaku bom bunuh diri tewas dalam aksi tersebut.

