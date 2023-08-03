Survei SMRC: 40% Publik Percaya Jokowi Dukung Ganjar

JAKARTA - Sebanyak 40% publik percaya bahwa sosok Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan temuan survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Pendiri dan Peneliti SMRC, Saiful Mujani menjelaskan, bahwa survei itu dilakukan pada Juli 2023. Dalam temuannya, Ganjar dipercaya sebanyak 40,6% publik mendapat dukungan dari Jokowi.

Sementara, sosok Prabowo Subianto terpaut jauh di posisi kedua dengan perolehan 28,6%. Kemudian disusul dengan 11,9% yang didapatkan oleh Anies Baswedan.

"Ganjar dinilai sebagai capres yang didukung Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Umum 2024 nanti," kata Saiful Mujani dalam paparannya pada 'Efek Jokowi di Pemilihan Presiden 2024' yang ditayangkan pada kanal YouTube SMRC TV, Kamis (3/8/2023).

Perolehan kepercayaan publik yang tinggi terhadap Ganjar diduga dilatarbelakangi karena keduanya berasal dari partai yang sama yakni PDI-Perjuangan.