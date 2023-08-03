Survei SMRC: Ganjar Paling Dipercaya Publik Mampu Lanjutkan Program Jokowi

JAKARTA - Survei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan sebanyak 40 persen publik percaya bahwa bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo akan melanjutkan program-program Joko Widodo (Jokowi).

Survei itu dilakukan pada Juli 2023 bulan ini. Adapun nama Ganjar kokoh dipercaya publik mampu melanjutkan program Jokowi mengungguli tokoh politik Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto.

Pendiri & Peneliti SMRC Saiful Mujani menjelaskan, secara rinci temuannya yakni, 40 persen publik percaya kepada Ganjar Pranowo disusul Prabowo Subianto yang memperoleh 29,7 persen. Sementara pada urutan ketiga terdapat Anies Baswedan 15 persen dan Airlangga sebesar 0,9 persen.

"Ganjar dinilai sebagai capres yang paling bisa melanjutkan program yang telah dijalankan Pemerintah Presiden Joko Widodo, disusul Prabowo, Anies dan Airlangga," ungkap Saiful Mujani dalam paparannya pada 'Efek Jokowi di Pemilihan Presiden 2024' yang ditayangkan pada kanal YouTube SMRC TV, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, tren kepercayaan publik ini tidak berbeda dari dua survei yang dilakukan sebelumnya atau pada bulan April dan Mei 2023. Di sisi lain, Prabowo juga menunjukan tren positif jika dilihat berdasarkan dua bulan sebelumnya.

"Dari empat nama ini Ganjar Pranowo 40 persen ini tidak berbeda dengan dua kali survei sebelumnya pada bulan April dan Mei 2023, April itu 44,5 dan mei itu 36,3 persen. Pak Prabowo pelan-pelan makin positif, makin besar orang percaya pak Prabowo bisa melanjutkan program Jokowi," katanya.