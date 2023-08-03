Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Okezone Updates Hari Ini Pasti Seru, Ada Banyak Informasi Menarik!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:19 WIB
Okezone Updates Hari Ini Pasti Seru, Ada Banyak Informasi Menarik!
Okezone Updates (Foto: Dok)
OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang video viral seorang emak-emak memprotes petugas Satpas Lantas Polres Gresik lantaran anaknya, Nur Muhammad Rivadi (22) gagal mengikuti ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) sebanyak 13 kali. Dalam video tersebut, dirinya terlibat skandal dengan anggota Satlantas.

Di puncak kekecewaannya dia pun mengimbau kepada Kapolri untuk mengevaluasi sistem pengurusan SIM. Akhirnya, seorang anggota Satlantas bersedia menerbitkan SIM untuk anak dan suaminya.

Selain itu, Okezone Update hari ini juga mengangkat mengenai pengrajin musiman batang pohon pinang untuk perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Perajin musim ini telah membuka lapak di beberapa sudut kota. Mereka pun berharap memperoleh cuan dari penjualan batang pinang ini.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Arief Setyadi )

      
