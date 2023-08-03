Gempa M4,3 Guncang Kecamatan Tahuna Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (3/8/2023) sekira pukul 16.20 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.20 Lintang Utara - 125.87 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 03-Aug-2023 16:20:43WIB, Lok:3.20LU, 125.87BT (62 km Tenggara TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:140 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)