HOME NEWS NASIONAL

Kisah Norma Risma Bakal Difilmkan, Perselingkuhan Ibu dan Menantu yang Sempat Bikin Geger

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:11 WIB
Kisah Norma Risma Bakal Difilmkan, Perselingkuhan Ibu dan Menantu yang Sempat Bikin Geger
Norma Risma, Rozy dan Rihana (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Masih ingat peristiwa pilu yang dialami Norma Risma? Istri yang suaminya selingkuh dengan ibu mertua sendiri. Kejadian ini sempat viral dan bikin geger beberapa waktu lalu.

Kejadian memilukan itu ternyata menarik perhatian seorang produser, hingga dikabarkan akan mengangkatnya dalam sebuah film. Dalam postingan yang diunggah @deecompany_official, terlihat Norma Risma tengah berjabat dengan dengan seorang produser Dheeraj Kalwani.

Diduga terjadi kesepakatan di antara keduanya yang akan mengisahkan perselingkuhan ibu dan menantu. "Kisah viral ibu yang selingkuh dengan menantunya!" tulisnya dikutip, Kamis (3/8/2023).

"Norma Risma bertemu Produser/CEO Dheeraj Kalwani di kantor Dee Company bercerita tentang kisahnya,"

"Kebayang kalau difilmkan?" tutupnya.

Peristiwa yang terjadi di Banten itu sempat viral, di mana Ibu Norma Risma, Rihanah Anah digerebek berselingkuh dengan menantunya, Rozy Zay Hakiki. Namun, mereka membantah adanya perselingkuhan.

Rozy membantah berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Bahkan, dirinya mengaku memiliki permasalahan selama berumah tangga bersama mantan istrinya Norma Risma dan kerap curhat dengan ibu mertuanya.

Begitu juga dengan Rihanah. Padahal ketika dipergoki, tak memakai busana dan berdalih sedang ngadem. Senada juga diungkapkan ibu mertua Norma Risma yang membela anaknya, Rozy. 

'Ada apa sih?' katanya gitu kan, 'Ramai-ramai gini. Itu mah orang sirik. Maksudnya sampai menggerebek bukan bener berbuat zina, mereka mah sirik'," ujarnya Norma Risma menirukan pernyataan mantan ibu mertuanya.

