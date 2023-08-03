Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Berikan Tanda Jasa dan Kehormatan ke-18 Tokoh, Ada Iriana Jokowi dan Gianni Infantino

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:28 WIB
Presiden Berikan Tanda Jasa dan Kehormatan ke-18 Tokoh, Ada Iriana Jokowi dan Gianni Infantino
Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan sejumlah tokoh yang akan menerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.

Sebanyak 18 orang tokoh akan diberikan gelar tanda jasa dan kehormatan pada tahun ini.

"Pada sore ini diputuskan, disetujui usul-usul dewan gelar yang tadi menghadap. Saya selaku ketua dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, kemudian Bapak Moeldoko sebagai anggota, Ibu Meutia Hatta sebagai anggota, kemudian Bapak Anhar Gonggong dan yang absen Hasan Wirayudi dan Bapak Agus tadi karena sakit bisa ikut hadir," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

"Diputuskan memberikan gelar atau tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 18 orang," tambahnya.

Berikut nama-nama yang menerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan:

Bintang Mahaputera Utama

- Wakil Ketua MK, Saldi Isra

- Anggota Komisi Yudisial, Sukma Violetta

- Anggota Komisi Yudisial, Joko Sasmito

Bintang Mahaputera Pratama

- Mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar

Halaman:
1 2 3
      
