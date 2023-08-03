Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berikan Tanda Jasa ke Presiden FIFA, Jokowi Nilai Gianni Infantino Bantu Sepak Bola Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:43 WIB
Berikan Tanda Jasa ke Presiden FIFA, Jokowi Nilai Gianni Infantino Bantu Sepak Bola Indonesia
Jokowi dan Presiden FIFA (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan tanda jasa dan kehormatan Bintang Budaya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa alasan dipilihnya Gianni Infantino dikarenakan jasa-jasanya yang telah membantu persepakbolaan Indonesia.

"Kalau yang FIFA itu jasa-jasanya atas persepakbolaan di Indonesia. Itu nanti tidak diberikan di upacara negara tapi saat nanti pertandingan sepak bola (piala) dunia di sini itu akan diberikan sebagai penghargaan. Sama orang sini (Indonesia), suka dapat bintang dari luar negeri juga," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Mahfud MD mengatakan bahwa Gianni mendapatkan Bintang Budaya berdasarkan usulan dari PSSI. Meski begitu, kata Mahfud, Gianni juga memenuhi syarat untuk mendapatkan Bintang Budaya.

"Itu diusulkan oleh PSSI dan setelah syarat-syaratnya dipertimbangkan. Dia (Gianni) memang berperan untuk persepakbolaan nasional. Memberi bimbingan kerja sama dan seterusnya. Sehingga dia dianggap layak berdasarkan diskusi-diskusi yang panjang, bukan diskusi yang instan. Apa yang diberikan apa yang dilakukan," kata Mahfud.

