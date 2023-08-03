Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Bencana Kelaparan di Papua, DPR: Solusi Harus Dihadirkan secara Terpadu

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:54 WIB
Soroti Bencana Kelaparan di Papua, DPR: Solusi Harus Dihadirkan secara Terpadu
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, buntut kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Puan menekankan tentang pentingnya agar Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi peristiwa yang terjadi hampir setiap tahunnya itu.

“Miris sekali karena di balik pesatnya perkembangan zaman di kota-kota besar, masih ada saudara kita di Papua yang mengalami kelaparan. Bencana kelaparan ini milik kita bersama,” kata Puan, Rabu (2/8/2023).

Puan mengajak semua pihak agar tidak boleh melupakan saudara sesama bangsa di Papua. Sehingga, gotong royong dari seluruh pihak diperlukan untuk membantu korban yang saat ini menghadapi bencana kelaparan dampak dari cuaca ekstrem.

Dalam kaitan ini, Puan juga meminta Pemerintah melakukan langkah terpadu dalam menghadapi bencana kelaparan yang rutin terjadi di wilayah itu. Apalagi ini bukan bencana kelaparan pertama di Papua di mana pada tahun 1982, ratusan warga Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, juga mengalami hal yang sama.

Lalu pada 1984 dan 1986, kelaparan kembali berulang dengan jumlah kematian yang juga tak sedikit. Selain kejadian di tahun 2023, bencana terkini terjadi pada 2022, saat empat orang di Lanny Jaya meninggal akibat kelaparan. Di Kabupaten Puncak sendiri, bencana kelaparan hampir setiap tahunnya terjadi.

“Penyelesaian persoalan kelaparan di daerah pegunungan di Papua ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan sekadar memberi bantuan, tapi juga antisipasi agar ke depannya bencana kelaparan bisa dihindari. Solusi harus dihadirkan secara terpadu,” ujarnya.

