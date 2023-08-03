Dewan Pertimbangan Partai Perindo Minta Bacaleg Turun Menolong Rakyat Kecil

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Gondo Radityo Gambiro meminta kepada seluruh para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, untuk selalu mendengarkan aspirasi rakyat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Saya minta semua Bacaleg untuk selalu turun dan memperhatikan dan menolong masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan uluran tangan kita," ujar Gondo.

Ia menyebutkan, program gerobak UMKM Partai Perindo sebagai wujud kongkrit dalam memastikan keberpihakan partai terhadap ekonomi rakyat kecil.

"Ini kerja nyata, bukan baru janji. Kami harapkan pesan keberpihakan Perindo terhadap ekonomi rakyat ini bisa disebarluaskan kepada keluarga dan kerabat luas," kata Gondo.

Gondo mengungkapkan, memang mustahil bagi Partai Perindo untuk memberikan kepada seluruh warga di seluruh daerah gerobak UMKM. Namun pihaknya berkomitmen untuk memastikan program tersebut berkelanjutan dari waktu ke waktu.

"Tentunya tidak mungkin setiap pedagang kami berikan bantuan. Tapi permintaan dan alokasi gerobak didaftarkan melalui Bacaleg," tutup Gondo Radityo.