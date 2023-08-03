Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewan Pertimbangan Partai Perindo Minta Bacaleg Turun Menolong Rakyat Kecil

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:46 WIB
Dewan Pertimbangan Partai Perindo Minta Bacaleg Turun Menolong Rakyat Kecil
Anggota Dewan Pertimbangan DPP Perindo, Gondo Radityo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Gondo Radityo Gambiro meminta kepada seluruh para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, untuk selalu mendengarkan aspirasi rakyat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Saya minta semua Bacaleg untuk selalu turun dan memperhatikan dan menolong masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan uluran tangan kita," ujar Gondo.

Ia menyebutkan, program gerobak UMKM Partai Perindo sebagai wujud kongkrit dalam memastikan keberpihakan partai terhadap ekonomi rakyat kecil.

"Ini kerja nyata, bukan baru janji. Kami harapkan pesan keberpihakan Perindo terhadap ekonomi rakyat ini bisa disebarluaskan kepada keluarga dan kerabat luas," kata Gondo.

Gondo mengungkapkan, memang mustahil bagi Partai Perindo untuk memberikan kepada seluruh warga di seluruh daerah gerobak UMKM. Namun pihaknya berkomitmen untuk memastikan program tersebut berkelanjutan dari waktu ke waktu.

"Tentunya tidak mungkin setiap pedagang kami berikan bantuan. Tapi permintaan dan alokasi gerobak didaftarkan melalui Bacaleg," tutup Gondo Radityo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement