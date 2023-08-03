96 Persen Masyarakat Indonesia Percaya Tuhan, Perindo: Bukti Bangsa Religius

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, 96 persen masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan berdasarkan dari hasil survei internasional. Angka tersebut tertinggi di dunia dibandingkan negara-negara lainnya termasuk di Eropa.

Terkait ini, Ketua Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyampaikan syukur lantaran bangsa Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan yang maha kuasa.

"Hasil riset tersebut sekaligus juga merupakan pengakuan dunia bahwa bangsa Indonesia memang bangsa yang sangat religius, bangsa yang percaya akan adanya Tuhan dengan segala kekuasaannya dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat," kata Abdul kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

BACA JUGA: Dewan Pertimbangan Partai Perindo Minta Bacaleg Turun Menolong Rakyat Kecil

Namun demikian, kata Abdul, semangat religiusitas yang tinggi itu harus dibarengi dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara benar.

Hal itu agar nilai-nilai agama dapat diimplementasikan secara baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara tepat, juga akan berdampak pada tingginya moralitas masyarakat dan kepatuhannya pada hukum akan semakin baik," ujarnya.