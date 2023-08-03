Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Penganiayaan David Ozora, Shane Lukas Dicecar Jaksa soal Mario Dandy Kebal Hukum

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:41 WIB
Sidang Penganiayaan David Ozora, Shane Lukas Dicecar Jaksa soal Mario Dandy Kebal Hukum
Shane Lukas (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA -Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar terdakwa Shane Lukas lantaran dia kerap meminta pertolongan pada Mario Dandy. Jaksa heran, apakah Mario Dandy itu kebal hukum hingga Shane kerap meminta tolong pada Mario kala terkena masalah.

"Kamu sering minta tolong sama Mario sebelum ada kejadian ini ya?" tanya Jaksa di persidangan, Kamis (3/8/2023).

"Pernah. Kayak saya minta tolong ke Mario, Den tolong nih gw ditilang nih, gitu," ujar Shane.

Jaksa mempertanyakan alasan Shane meminta pertolongan pada Mario kala dia terkena tilang, padahal Mario Dandy bukanlah seorang polisi. Shane berdalih, dia dekat dengan Merio dan dalam tongkrongannya, Mario termasuk orang yang dituakan sehingga dia meminta tolong pada Mario.

"Saya lihat Mario itu orangnya di tongkrongan itu gimana ya bilangnya, sangat dituakan, terus Mario gitu loh," tuturnya.

Dia menerangkan, Mario pernah berbicara dengannya, yang mana Mario berkata bila Shane kena tilang untuk mengobrol dengan Mario saja. Pasalnya, Mario pernah terkena tilang, hanya saja motornya itu tak sampai ditahan polisi.

"Jadi, kebal maksdnya begitu? Jadi, dia bisa ngapain saja?" tanya Jaksa.

"Minta tolong gitu. Iya betul (Mario bisa berbuata apa saja)," ujar Shane.

