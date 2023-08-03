Gempa M3,4 Guncang Polewali Mandar, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Kamis (3/8/2023) sekira pukul 18.21 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.45 Lintang Selatan - 119.02 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 03-Aug-2023 18:21:59WIB, Lok:3.45LS, 119.02BT (17 km BaratDaya POLEWALIMANDAR-SULBAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Pusat gempa berada di darat 16 km Barat Daya Polewali Mandar), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II Majene," tutupnya.

(Awaludin)