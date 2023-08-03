Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Pelatihan Relawan Ganjar, Emak-Emak di Palmerah Antusias Geluti UMKM

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:58 WIB
Dapat Pelatihan Relawan Ganjar, Emak-Emak di Palmerah Antusias Geluti UMKM
Peserta pelatihan UMKM yang diadakan Relawan Ganjar. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo terus melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar ke tengah masyarakat.

Seperti salah satunya dilakukan Relawan Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia di RT 009, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Para pendukung Ganjar Pranowo itu mengadakan pelatihan usaha UMKM kuliner bersama ibu-ibu prasejahtera di wilayah tersebut.

Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi mengatakan mereka kembali menyasar ibu-ibu prasejahtera dalam kegiatannya.

“Harapannya, dengan adanya pelatihan usaha mikro kuliner ini ibu-ibu memiliki keterampilan serta keahlian dalam memasak menu baru,” ucapnya dalam keterangannya, Rabu.

Tak lupa, mereka turut menyosialiasasikan sosok Bakal calon presiden Ganjar Pranowo kepada peserta pelatihan.

“Harapannya makin banyak yang mengenal sosok Ganjar Pranowo dan memberikan dukungan kepadanya,” ujarnya.

Latifah, salah satu ibu-ibu yang mengikuti pelatihan mengapresiasi upaya yang dilakukan Relawan Ganjar Pranowo.

“Pelatihan ini tentu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Kowarteg dan semoga Pak Ganjar bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang,” harapnya.

Sementara itu, kegiatan pelatihan itu diikuti puluhan ibu-ibu. Kowarteg mengajarkan membuat menu bumbu ayam bali. “Menu ini tentu menjadi salah satu favorit dan kegemaran masyarakat, namun tidak banyak yang tahu cara membuatnya,” kata Noehrozi.

Untuk itu, melalui pelatihan ini, diharapkan ibu-ibu bisa mengetahui bahan masakan dan cara membuat bumbu ayam bali.

