INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pelajar Pecah di Bogor, Satu Orang Alami Luka Bacok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:24 WIB
Tawuran Pelajar Pecah di Bogor, Satu Orang Alami Luka Bacok
Pelaku tawuran. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Tawuran pelajar terjadi di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka bacok dalam tawuran tersebut.

Dalam foto yang dilihat MNC Portal, tampak satu orang pelaku tawuran berseragam SMA sudah ditangkap polisi. Pelaku tampak berdiri di antara dua polisi yang memegang barang bukti senjata tajam celurit.

 BACA JUGA:

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Klapanunggal Iptu AM. Zalukhu membenarkan adanya aksi tawuran pelajar yang terjadi di wilayahnya pagi tadi.

"Iya benar (ada tawuran)," kata Zalukhu dikonfirmasi, Kamis (3/8/2023).

BACA JUGA:

Polisi Tangkap Pimpinan Geng Terlibat Tawuran di Kampung Rawa 

Dalam kejadian ini, satu pelaku berhasil diamankan. Sedangkan, terdapat satu orang lainnya mengalami luka bacokan dan sudah dibawa ke rumah sakit.

"Satu sudah diamankan di Polsek. Ada satu lagi terluka sudah di rumah sakit," jelasnya. 

Halaman:
1 2
      
