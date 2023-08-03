Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Kecelakaan Akibat Kabel Melintang di Palmerah, Ini Kronologinya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:54 WIB
Pemotor Tewas Kecelakaan Akibat Kabel Melintang di Palmerah, Ini Kronologinya
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Barat AKP Agus Suwito menjelaskan terkait kronologi tewasnya pengendara motor bernama Vadim di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat akibat kabel menjuntai, beberapa waktu lalu.

"Benar terjadi laka lantas yang terjadi di Brigjen Katamso yaitu pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar jam 23.00. Pada saat itu kondisi di TKP memang dalam keadaan gelap," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Agus mengatakan, korban yang datang dari arah Selatan menghindari kabel yang menjuntai sehingga terperosok ke arah trotoar. Akibatnya, korban mengalami luka serius di kepala.

"Di situ pengemudi yang bernama Vadim mengendarai dari arah Selatan ke arah utara yaitu dari arah Slipi ke arah Tanah Abang. Di situ TKP terjadi ada sedikit kabel yang melintang diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar," imbuhnya.

"Korban mengalami luka di bagian kepala, pada saat itu ke TKP anggota saya langsung membawa, membantu korban, mengevakuasi ke rumah sakit Pelni atau rumah sakit terdekat untuk menolong korban," sambungnya.

Agus menambahkan, saat di TKP korban diketahui masih dalam keadaan hidup. "Korban masih ada di TKP masih dalam keadaan hidup. Dan berjalan di rumah sakit juga masih dalam keadaan hidup. Sempat perawatan di rumah sakit," pungkasnya.

Diketahui, seorang pengendara pemotor bernama Vadim terjatuh karena motornya tersangkut kabel yang menjuntai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (29/7/2023) malam. Bahkan, Vidam harus meregang nyawa akibat kejadian tersebut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement