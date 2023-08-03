Pemotor Tewas Kecelakaan Akibat Kabel Melintang di Palmerah, Ini Kronologinya

JAKARTA - Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Barat AKP Agus Suwito menjelaskan terkait kronologi tewasnya pengendara motor bernama Vadim di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat akibat kabel menjuntai, beberapa waktu lalu.

"Benar terjadi laka lantas yang terjadi di Brigjen Katamso yaitu pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar jam 23.00. Pada saat itu kondisi di TKP memang dalam keadaan gelap," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Agus mengatakan, korban yang datang dari arah Selatan menghindari kabel yang menjuntai sehingga terperosok ke arah trotoar. Akibatnya, korban mengalami luka serius di kepala.

"Di situ pengemudi yang bernama Vadim mengendarai dari arah Selatan ke arah utara yaitu dari arah Slipi ke arah Tanah Abang. Di situ TKP terjadi ada sedikit kabel yang melintang diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar," imbuhnya.

"Korban mengalami luka di bagian kepala, pada saat itu ke TKP anggota saya langsung membawa, membantu korban, mengevakuasi ke rumah sakit Pelni atau rumah sakit terdekat untuk menolong korban," sambungnya.

Agus menambahkan, saat di TKP korban diketahui masih dalam keadaan hidup. "Korban masih ada di TKP masih dalam keadaan hidup. Dan berjalan di rumah sakit juga masih dalam keadaan hidup. Sempat perawatan di rumah sakit," pungkasnya.

Diketahui, seorang pengendara pemotor bernama Vadim terjatuh karena motornya tersangkut kabel yang menjuntai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (29/7/2023) malam. Bahkan, Vidam harus meregang nyawa akibat kejadian tersebut.