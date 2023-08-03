Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjaring Razia Parkir Liar, Puluhan Karyawan di Penjaringan Kocar-Kacir Selamatkan Motor

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:14 WIB
Terjaring Razia Parkir Liar, Puluhan Karyawan di Penjaringan Kocar-Kacir Selamatkan Motor
Dishub Jakut razia parkir ilegal (foto: MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi (Sudinhub) Jakarta Utara bersama dengan petugas gabungan dari Kepolisian dan TNI melakukan razia kendaraan yang parkir sembarangan di Penjaringan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas gabungan mendatangi kendaraan roda dua yang terparkir di Jalan Pluit Selatan, tepatnya di depan Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan.

Dalam operasi ini, petugas menemukan puluhan kendaraan roda dua yang kedapatan parkir liar di depan Apartemen. Petugas kemudian mengangkut puluhan motor ke atas truk yang telah disiapkan.

Selain mengangkut motor yang terparkir, petugas melakukan penggembosan puluhan motor dikarenakan truk yang mengangkut motor tak cukup ruangan.

Saat razia parkir liar sedang berlangsung, puluhan karyawan atau para pemilik motor terlihat keluar dari gedung Landmark Pluit dan kocar kacir menyelamatkan motornya sebelum diangkut petugas.

Salah satu pemilik kendaraan bermotor, Cinta (25) mengaku baru pertama kali dirinya parkir motor di belakang tempat dirinya bekerja. Hal ini dikarenakan tempat parkir di gedung sedang penuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180681/parkiran-cXGB_large.jpg
Jangan Sembarang! Ini Titik Parkir Resmi untuk Konser BLACKPINK di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171050/pramono-sFRS_large.jpg
Dukung Pansus Perparkiran, Pramono: Jakarta Kita Atur dengan Tertib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169488/pramono_anung-ugvY_large.jpg
Tarif Parkir Jakarta Dikabarkan Naik Rp30 Ribu per Jam, Begini Penjelasan Lengkap Pramono 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160996/jukir_liar-GnO1_large.jpg
Resahkan Warga, 5 Jukir Liar di Menteng Jakpus Diciduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131274/penjara-rvtl_large.jpg
Getok Tarif Rp60 Ribu, Tukang Parkir Liar di Tanah Abang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030048/pengunjung-prj-parkir-di-jalanan-pt-ji-expo-kapasitas-tidak-cukup-nhvtweG51D.JPG
Pengunjung PRJ Parkir di Jalanan, PT JI Expo: Kapasitas Tidak Cukup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement