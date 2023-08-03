Terjaring Razia Parkir Liar, Puluhan Karyawan di Penjaringan Kocar-Kacir Selamatkan Motor

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi (Sudinhub) Jakarta Utara bersama dengan petugas gabungan dari Kepolisian dan TNI melakukan razia kendaraan yang parkir sembarangan di Penjaringan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas gabungan mendatangi kendaraan roda dua yang terparkir di Jalan Pluit Selatan, tepatnya di depan Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan.

Dalam operasi ini, petugas menemukan puluhan kendaraan roda dua yang kedapatan parkir liar di depan Apartemen. Petugas kemudian mengangkut puluhan motor ke atas truk yang telah disiapkan.

Selain mengangkut motor yang terparkir, petugas melakukan penggembosan puluhan motor dikarenakan truk yang mengangkut motor tak cukup ruangan.

Saat razia parkir liar sedang berlangsung, puluhan karyawan atau para pemilik motor terlihat keluar dari gedung Landmark Pluit dan kocar kacir menyelamatkan motornya sebelum diangkut petugas.

Salah satu pemilik kendaraan bermotor, Cinta (25) mengaku baru pertama kali dirinya parkir motor di belakang tempat dirinya bekerja. Hal ini dikarenakan tempat parkir di gedung sedang penuh.