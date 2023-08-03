Berikan Keterangan sebagai Terdakwa, Shane Lukas Menangis Ingat Almarhum Ibunda

JAKARTA - Shane Lukas memberikan keterangannya sebagai terdakwa di kasus penganiayaan David Ozora pada Kamis (3/8/2023) ini. Di persidangan, Shane menangis sesenggukan mengingat almarhum ibunya dan cita-citanya masuk ke Akmil harus kandas karena terjerat kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy.

"Saya baru kehilangan ibu saya dua tahun lalu, saya lihat langsung ibu saya terlindas truk, disitu saya lihat bapak saya merasa sedih, tiap malam bapak saya cuman bisa merenungi saja, saya lihat bapak saya. Gue harus bisa nih angkat nama orangtua saya, saya kan orang batak," ujar Shane Lukas sambil menangis sesenggukan dan mengusapi terus wajahnya guna menghapus air matanya itu di persidangan, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, guna mengangkat nama orangtuanya, dia pun berpikir untuk bagaimana caranya bisa kuliah tanpa harus mengeluarkan uang lantaran dia bukanlah berasal dari keluarga berada. Alhasil, dia pun berusaha mengikuti pendidikan Akademi Militer (Akmil).

"Saya berlatih siang hari, pagi-sore untuk bentuk badan saya, fisik saya, dan mental saya biar siap. Padahal, malam itu saya mau taruh berkas, tapi kejadian ini terjadi jadi apa boleh buat pak," tutur Shane sambil terus menangis.

Pengacara Shane, Happy Sihombing menanyakan, apakah Shane tak membayangkan bisa mengalami hal yang saat ini dia tengah alami. Shane mengaku dia tak pernah membayangkan bakal mengalami peristiwa seperti saat ini.

"Saya tak pernah membayangkan akan ada kejadian seperti ini, selama 6 bulan saya ditahan, saya selalu berdoa tuk kesembuhan David dan selalu berfikir kenapa kok gua kurang cepat melerai," jelas Shane.

Shane mengakui, seandainya dia melerai dengan cepat, dia tak mungkin duduk di kursi terdakwa saat ini. Hal itu lah yang selalu dia renungi dan sesali selama dia mendekam di tahanan pasca kejadian hingga saat ini.

"Apa kamu ada upaya gimana kamu berempati pada David supaya dia segera sembuh atau gimana?" tanya pengacara Shane lagi.