Bikin Resah! Pengamen di Bekasi Lecehkan Emak-Emak Penjaga Warung

BEKASI - Seorang ibu berinisial DK (50) diduga menjadi korban pelecehan seksual di warungnya yang bertempat di kawasan, Medan Satria, Kota Bekasi. Terduga pelaku merupakan pengamen yang kerap jajan di warungnya.

Video dugaan perbuatan cabul oleh pengamen tersebar di media sosial. Terlihat seorang pria yang diduga menjadi pelaku terlihat langsung melakukan pelecehan terhadap korban.

Menerima pelecehan seksual, korban pun langsung membela diri. Ia terlihat memberontak saat pelaku mulai melakukan pelecehan seksual.

"Dia awalnya mau beli rokok, saya sedang nyuci gelas. Pelaku langsung menyekap saya dari belakang," ungkap DK, Kamis (3/8/2023).

Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun ia menduga tidak ada satupun yang mendengar suaranya. Belakangan diketahui bahwa pelaku merupakan pengamen yang kerap jajan di warungnya.

"Kejadian baru satu kali, pelaku sering main (jajan) kesini, dia ngopi dan beli es gitu, makanya kami tidak asing," tuturnya.